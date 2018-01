RE Hiiumaa arendusjuhiks sai Ratas

Reformierakonna Hiiumaa piirkondliku organisatsiooni (PO) esimees Riho Rahuoja teatas eile, et üle aastate on erakonna Hiiumaa piirkonnal taas arendusjuht. Tööd alustas Jaanus Ratas, kes mullu märtsist on ka erakonna Läänemaa PO arendusjuht. Ratas nimetas järgmiseks suureks eesmärgiks 2019. a riigikogu valimisi, kuhu tahetakse minna ühtse ja tugeva meeskonnana.

Ratas, kes kuulub erakonda 2009. aastast, on viimased kaheksa ja pool aastat olnud Kullamaa valla­volikogu ja Lääne-Nigula vallavolikogu liige. “Pikk poliitiline kogemus ning aktiivne tegevus erakonnas aitavad arendusjuhi tööle kahtlemata kaasa,” ütles Rahuoja.

Jaanus Ratas on hariduselt jurist ning OÜ Juss Õigusabi asutaja, osalenud mitmetes heategevuslikes programmides, sh TV3 dokumentaalsarjas “Allakäigutrepist üles” võlanõustajana ning korraldanud tasuta õigusabi päevi. Õppinud Kullamaa keskkoolis ja õigusteaduse bakalaureusekraadi kaitsnud Tallinna Ülikoolis.

Sildid: arendusjuht, ratas, RE