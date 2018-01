Randmaa siirdub bussiärist turismi?

INDREK ROOSNA

AS GoBus teatas, et ettevõtte uueks juhiks saab Andrei Mändla, kes asub bussifirma etteotsa 1. veebruarist. Alates 2011. aastast GoBusi tüürinud senine juhatuse esimees Enn Randmaa (59) aga lahkub ametist omal soovil.Randmaa tuli Hiiumaa bussitransporditurule 1994. aastal ettevõttega OÜ Tiit Liinid, mis 2006. aastal ühines GoBus grupiga. Randmaa ütles Hiiu Lehele, et seda, millega ta edaspidi tegelema hakkab, näitab elu. Kolmandat aastat on Randmaa tegev turismivaldkonnas ja võõrustab saare külalisi Kõpu poolsaare läänetipus asuvas Kalana Puhkekülas. Puhkeküla haldab OÜ Maaranna, mille juhatuse liige on Raul Randmaa.