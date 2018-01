Proteesiarveid saab esitada 31. jaanuarini

Eelmise aasta proteesiarveid saab haigekassale esitada kuni 31. jaanuarini. Hiljem esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.

Hüvitise taotluse vormi saab haigekassa kliendi­teenindustest ja kodulehelt. Allkirjastatud taotluse ja proteesitööde arve saab esitada kolmel viisil: haigekassa klienditeenindustes, saata posti teel Lastekodu 48, Tallinn või meilile info@haigekassa.ee.

Alates 1. jaanuarist saab proteeside hüvitist kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures ning soodustuse summa arvestatakse maha kohe maksmise hetkel. Tagantjärele ei saa enam tšekke esitada.

Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. Kui inimesel oli 2017. aasta lõpus proteeside hüvitist alles, saab ta seda alanud aastal kasutada haigekassa lepingupartnerite juures.

Proteeside hüvitist pakkuvad hambaarstid leiab haigekassa kaardirakenduselt aadressil www.haigekassa.ee/hambaravi. Hiiumaal on haigekassaga vastava lepingu sõlminud ja valmistab ka hambaproteese Käina hambaarst Küllike Tammeveski.

Proteeside hüvitis on kolmeks aastaks 260 eurot. Hüvitist on õigus saada ravikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ning üle 63aastastel ravikindlustatud eakatel.

Sildid: haigekassa, Proteesiarveid, proteesid