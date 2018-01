Politseijuht: Möödunud aasta oli politseile rahulik

Harda Roosna

Politsei jaoks möödusid jõulud ja aasta­vahetus suhteliselt vaikselt, ka lõppenud 2017 oli aasta varasemaga võrreldes rahulikum ja lahenduse leidis Hiiumaa esimene kunstirööv.Pühadel ajal tegeles politsei 25 korrarikkumise juhtumiga, neist kaks tõsisemat toimusid korteriseinte vahel, milles olid kaudselt või otseselt kannatanuteks perede lapsed.





Sildid: korrarikkumisi, Politsei, rahulik, sündmustevaene