PERH sai loa liita endaga Hiiumaa haigla

Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) sai reedel konkurentsiametilt loa liita enda asutatud sihtasutusega Hiiumaa Maahaigla varasemalt eraldi tegutsenud Hiiumaa Haigla.

Konkurentsiamet otsustas reedel, et Hiiumaa haigla võrgustumine PERHiga ei too endaga kaasa konkurentsi­olukorra olulist kahjustumist, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

Ühinemise järgselt hakkab eriarstiabi ja sellega kaasnevate teenuste korraldamise eest Hiiumaal vastutama PERH, tagades tervishoiuteenuste kättesaadavuse saarel ja kohaliku haigla majandusliku jätkusuutlikkuse.

Hiiu vallavanem ja SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige Reili Rand ütles, et kahtlemata võidavad hiidlased võrgustumisest, kuna ühinemise järel on Regionaalhaiglal otsene vastutus Hiiumaal eriarstiabi korraldamise eest. “See tähendab, et Eesti suurim haigla aitab tulevikus leida häid spetsialiste, kes hiidlastele arstiabi annaksid,” ütles Rand. Tema sõnul on kohalikul kogukonnal koostöö suhtes suured ootused ja loodetakse, et ka edaspidi tagatakse saarel kvaliteetne arstiabi.

“Regionaalhaigla on kindlal seisukohal, et Hiiumaa elanikud ja külastajad peavad saama samal tasemel eriarstiabi, kui mandri inimesed,” märkis Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. “Hiiumaa haiglas on töötanud ja töötavad ka praegu pühendunud inimesed. Nende panus on hoidnud haiglat elus. Panustades eriarstiabisse ja erakorralisse meditsiini, kuid varasemast enam ka suhetesse Hiiumaa perearstidega, loodame parimal võimalikul moel täita hiidlaste ootusi.” BNS/HL

Autor: Hiiu Leht Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) sai reedel konkurentsiametilt loa liita enda asutatud sihtasutusega Hiiumaa Maahaigla varasemalt eraldi tegutsenud Hiiumaa Haigla.

Konkurentsiamet otsustas reedel, et Hiiumaa haigla võrgustumine PERHiga ei too endaga kaasa konkurentsi­olukorra olulist kahjustumist, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu.

Ühinemise järgselt hakkab eriarstiabi ja sellega kaasnevate teenuste korraldamise eest Hiiumaal vastutama PERH, tagades tervishoiuteenuste kättesaadavuse saarel ja kohaliku haigla majandusliku jätkusuutlikkuse.

Hiiu vallavanem ja SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige Reili Rand ütles, et kahtlemata võidavad hiidlased võrgustumisest, kuna ühinemise järel on Regionaalhaiglal otsene vastutus Hiiumaal eriarstiabi korraldamise eest. “See tähendab, et Eesti suurim haigla aitab tulevikus leida häid spetsialiste, kes hiidlastele arstiabi annaksid,” ütles Rand. Tema sõnul on kohalikul kogukonnal koostöö suhtes suured ootused ja loodetakse, et ka edaspidi tagatakse saarel kvaliteetne arstiabi.

“Regionaalhaigla on kindlal seisukohal, et Hiiumaa elanikud ja külastajad peavad saama samal tasemel eriarstiabi, kui mandri inimesed,” märkis Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. “Hiiumaa haiglas on töötanud ja töötavad ka praegu pühendunud inimesed. Nende panus on hoidnud haiglat elus. Panustades eriarstiabisse ja erakorralisse meditsiini, kuid varasemast enam ka suhetesse Hiiumaa perearstidega, loodame parimal võimalikul moel täita hiidlaste ootusi.” BNS/HL

Sildid: Hiiumaa haigla, liita, liitmine, PERH