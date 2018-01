Perearstide ja -õdede roll tervisesüsteemis suureneb

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, milles kirjeldatakse võimalusi perearstikeskuste teenuste, teeninduspiirkondade ja nimistute regulatsiooni täiendamiseks. Ühtlasi tehakse ettepanek pereõdede rolli tugevdamiseks ning analüüsitakse võimalusi tervisekeskuste töökorralduse reguleerimiseks.

Kavandatavate muudatuste eesmärk on toetada võimalikult paindlikku koostöömudelit esmatasandi tervise­keskustes, et motiveerida perearstide koostööd ja koondumist juriidilisest vormist sõltumata nii erinevate juriidiliste isikute vahel kui ka ühtseks juriidiliseks isikuks.

“Me teame, et paljud inimeste tervisemured saaksid edukalt ravitud juba perearsti juures. Perearstiga koos töötav tugev meeskond suudab pakkuda laia valikut vajalikke tervishoiuteenuseid patsiendi kodule võimalikult lähedal. See vähendab oluliselt abivajavate inimeste jalavaeva ning ajakulu ja võimaldab eriarsti juurde kiiremini pääseda neil, kes seda tegelikult vajavad,” ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Väljatöötamiskavatsuses analüüsitakse lahendusi perearstide meeskondade tugevdamiseks, paremate koostöö- ja konsultatsioonivõimaluste loomiseks arstidele, perearstide järelkasvu kindlustamiseks ning oluliselt mitmekesisema teenuste valiku pakkumiseks inimestele võimalikult lähedal.

Esmatasandil hakatakse senisest enam osutama ämmaemandusabi, koduõendus- ja füsioteraapiateenuseid. Ministeerium analüüsib väljatöötamis­kavatsuses võimalust anda pereõdedele õigus avada töövõimetuslehti, et vabastada seeläbi perearsti aega vaid arsti pädevuses olevate tegevuste jaoks.

Autor: Kärolyn Kongi

Sildid: perearstikeskus, tervisesüsteem