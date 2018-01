Osavallavanemate esimesed päevad töised

Emmaste osavallavanema Hergo Tasuja sõnul on tema eesmärk uues ametis tõestada, et osavaldadel on tähtis roll praeguses haldusmudelis. Tasuja sõnul on esimesed tööpäevad kulunud senise olukorraga tutvumisele. “Tahaks nii palju teha, aga kõike korraga ei jõua. Senini olengi inimestega suhelnud ja end olukorraga kurssi viinud,” ütles Tasuja neljapäeval Hiiu Lehele. “Minu isiklik eesmärk on anda endast maksimum, et elu Emmaste osavallas oleks võimalikult hea,” lisas ta.

Ka Pühalepa osavallavanema Liili Elleri esimesed päevad on olnud töised. “Koostöös osavallakoguga on edaspidise töö eesmärgiks Pühalepa osavalla oma näo säilitamine ja arendamine ühises Hiiumaa vallas,” ütles Eller.

Hiiumaa vallavalitsus nimetas möödunud neljapäeval ametisse Käina, Emmaste ja Pühalepa osavaldade vanemad. Käina osavallavanemaks sai 1. jaanuarist Omar Jõpiselg, Pühalepas Liili Eller ja Emmastes Hergo Tasuja.

Seoses volikogu liikme Omar Jõpiselja nimetamisega Käina osavallavanemaks ja Hergo Tasuja nimetamisega Emmaste osavallavanemaks peatuvad nende volitused volikogu liikmena. Nende asemel hakkavad volikogu liikme kohuseid täitma Sander Kopli ja Liina Lepamaa.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles eile, et Kõrgessaare osavallavanema kandidaat on juba olemas ning loodab leida ka Kärdla osavallavanema.

Hiiu Lehe andmetel pakuti Kõrgessaare osavallavanema tööd nii kunagisele Kõrgessaare vallavanemale Jaanus Valgule kui viimasele Hiiu maavanemale Riho Rahuojale, kuid mõlemad keeldusid. Rahuoja ütles lehele, et ta pole osavallausku ja seepärast loobus.

Sildid: Emmaste, Käina, Osavallavanem, Pühalepa, vallavalitsus