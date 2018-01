Osavald on seaduslik valik

Haldusreformi Hiiumaa variant sai Postimehelt kõvasti sarjata – Potjomkini küla ja haldureformi mängimine, riigi ootustele mittevastamine, olid väljendid, mida juhtkirjas kasutati.

Kui Postimehe ajakirjanik allakirjutanuga ühendust võttis, soovitasin tal rääkida Omar Jõpiseljaga, kes on üks Hiiumaa valla põhimääruse autoreid ning kel osavaldadest põhjalik ülevaade ja sisuline arusaam.

Omarit artiklis ei tsiteeritud ja nagu selgub, temaga kontakti ei võetud või ei saadud. Anname talle siis selgitusteks sõna tänase lehe veergudel, et miks ja kuidas siis juhtus see osavaldade “õnnetus” ja kas isepäised hiidlased läksid vastuollu sellega, mida “riik” neilt haldusreformi käigus ootas.

Olgu öeldud, et osavald pole mingi tont, kellega lapsi hirmutada, vaid täiesti seaduslik ja kirjas ka “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses” nagu ka linnaosa. Vallast eristab osavalda see, et sel pole õigust vastu võtta õigusakte.

Ka haldusreformi käigus hiidlasi nõustanud eksperdid aktsepteerisid hiidlaste valikut. Ehkki tunnustasid meie omavalitsus­juhtide julgust teha valik osavaldade kasuks.

Miks siis kritiseerida Hiiumaa oma­valitsusjuhtide, aga ka valijate valikuid? Et need ei vastanud maavanema ootustele, kes pole osavalla-usku?

Tänases lehes viitab Omar Jõpiselg, et klassikaline ajakirjandus on ikka kaitsnud ideede paljusust ja ka võimude lahusust, seetõttu soov nahutada erisust ja soovitus allutada kohalik autonoomia riigi silmist väljaloetavale soovile tema meelest arusaamatu.

Kahjuks meenus seda lugu lugedes aastate­tagune juhtum kui Postimehes ilmus ühe Hiiumaa asutuse väga lugupeetud juhti põhjalikult süüdistav kirjatükk, milles toodud süüdistused hiljem kohtus kõik alusetuks tunnistati.

Sotsiaalmeedias võrdles üks lugeja artiklit nõukogude ajaga, mis kommunistliku partei ideoloogia vastaseid materdati ajalehes ilma faktideta. Kas nüüd on see aeg tagasi?

Nii et meie osavallad on täiesti seaduslikud, demokraatlikud ja see, kas need ennast õigustavad, selgub järgmisteks valimisteks.

Võib-olla on osavald tõepoolest hoopis meie konkurentsieelis Eesti “elanike­turul” ja toob meile juurde uusi inimesi sealt, kus kohalik võim elanikest kaugenenud.

Elame, näeme.

