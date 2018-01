Opositsioon kehtestas end finantsjuhtimise korra eelnõu arutelul

18. jaanuaril toimunud volikogu istungil läks põnevaks Hiiumaa valla finants­juhtimise korra eelnõu arutelul. Inge Talts oli teinud 16 pikka parandusettepanekut, mille koalitsioon järjepanu välja hääletas.

Samamoodi oleks üle rullitud ka Kodusaare parandustest, et valla eelarve koostamisel võetakse arvesse ühinevate omavalitsuste varasemad prioriteedid ja eelarve formeeritakse põhimõttel alt üles. Ettepanekut ei toetanud ei eelarve- ja majanduskomisjon ega valitsus.





