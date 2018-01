Õpilasfirma hakkas pakkuma lapsehoiuteenust

erakogu

Kolme gümnasisti asutatud õpilasfirma Lastevalve pakub lapse­hoiuteenust, mida saarel seni avalikult ja ametlikult pole pakutud.Hiiumaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased Debora Saarnak, Rando Suuster ja Oliver Hiius asutasid õpilasfirma Lastevalve.Esimese tunni jooksul kogunes algatajate suureks imestuseks sotsiaalmeedias avatud Lastevalve lehele ligi sada jälgijat. “Kuhjaga tuli ka positiivset tagasisidet, mis tähendas meile väga palju,” rääkis Debora Saarnak.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna erakogu

Hiiumaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased Debora Saarnak, Rando Suuster ja Oliver Hiius asutasid õpilasfirma Lastevalve.

Esimese tunni jooksul kogunes algatajate suureks imestuseks sotsiaalmeedias avatud Lastevalve lehele ligi sada jälgijat. “Kuhjaga tuli ka positiivset tagasisidet, mis tähendas meile väga palju,” rääkis Debora Saarnak. Kolme gümnasisti asutatud õpilasfirma Lastevalve pakub lapse­hoiuteenust, mida saarel seni avalikult ja ametlikult pole pakutud.Hiiumaa gümnaasiumi 11. klassi õpilased Debora Saarnak, Rando Suuster ja Oliver Hiius asutasid õpilasfirma Lastevalve.Esimese tunni jooksul kogunes algatajate suureks imestuseks sotsiaalmeedias avatud Lastevalve lehele ligi sada jälgijat. “Kuhjaga tuli ka positiivset tagasisidet, mis tähendas meile väga palju,” rääkis Debora Saarnak.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: lapsehoiuteenus, õpilasfirma