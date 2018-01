Nimi võiks jääda

Tuuru on organisatsioon, mis jätnud jälje nii Hiiumaa arengusse kui olnud eeskujuks kogu Eestis. Sõnaühend “Tuurut tegema” oli teada üle Eesti ja see tähendas, et nappide resurssidega suudeti koostöös luua selline sünergia, et saavutatud tulemus oli muljeltavaldavalt eriline ja hea.

Tänase lehe esiküljel toome ära pika loet­elu sellest, mida arenduskeskusena tegutsenud organisatsioon teinud. See, kes julgeb öelda, et ta ei tea, mis kasu on meil Tuurust olnud, on kas pahatahtlik või lihtsalt ei ole end asjadega kursis hoidnud.

Ei oska arvatagi kui pikk saaks nimekiri inimestest, kes Tuuru õppimas või juhiseid saamas käinud – neid, kes Tuurust tuule tiibadesse saanud, on kindlasti sadu.

Tuuru maja on olnud Hiiumaa kogukonna rahvaharidusmaja, omamoodi Kärdla külamaja, kus ruumi paljudeks asjadeks – koolitustest, kokkamisest, kokkusaamiste ja kontsertideni välja. Loodame, et linlased ei solvu sõna “külamaja” kasutamise pärast, aga see sisu, millega Tuuru töötajad ja asukad vana parteimaja täitsid, on igal juhul väärtuslik.

Seda Tuuru staatust, rahvaharidusmaja, võiks hoida, nagu ka nime – see võiks ju majale jääda. Seda enam, et nüüdseks on see ka maja juures kasvava tamme külge kinnistunud.

26. jaanuar 2018