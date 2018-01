Muusikamaailmast lõhnamaailma ehk parfüümi noodid

erakogu

Parfüümidest rääkides kasutatakse väga palju selliseid mõisteid nagu tipunoot, südamenoot ja põhinoot. Lõhnamaailmast kaugemal oleval inimesel võib tekkida küsimus, mida on nootidel ja parfüümidel ühist ning kas noodid mitte muusikamaailma ei kuulu.

Kui muusikamaailmas kasutatakse nooti heli ülesmärkimiseks, siis parfümeerias tähistatakse nootidega lõhna erinevaid aroome. Nagu muusikas annab helisid lugematutel viisidel üles märkida, saab ka parfüümimaailmas noote lõputult kombineerida ja seeläbi uusi parfüüme luua. Õigupoolest ei ole võimalik ühtegi parfüümi luua ilma, et nootidele mõeldaks.

Parfüüm kui muusikaline meistriteos

Kui muusika noodikirjas on igal noodil oma roll ja vahelejäänud noot tekitab ebakõla, siis ka parfüümis on igal noodil oma kindel roll ja ülesanne. Hoolikalt valitud noodid on võtmeks, et valmistada harmooniline parfüüm. Mis aga siis nende nootidega peale hakatakse?

Parfüümi tipunoodi ehk ka ülemise noodi moodustavad kõige kergemini lenduvad aroomid, mis on tuntavad kohe pärast lõhna pealekandmist. Tipunoodid on jõulised, värsked ning enim kasutatakse seal tsitruselisi ja ingverit. Just tänu tipunootidele kujuneb ka esmamulje lõhnast.

Õige esmamulje saamiseks ja selleks, et tipunooti tõeliselt tunda, ei piisa aga lõhnaõlipudeli nuusutamisest, vaid lõhna on vaja kindlasti endale peale lasta, et see saaks sinu nahaga reageerida. Esimesena tuntav lõhnapahvak ongi vastav tipunoot.

Samas ei tasuks aga kunagi osta lõhna esmamulje järgi, sest kuigi tipunoodid võivad püsida ka paar tundi, on nad siiski mõeldud kiirelt hajuma.

Meeldiv sissejuhatus lõhna südamesse

Tipunoodid on justkui lõhna sissejuhatuseks. Lõhna keskmiku ehk südame moodustavad aroomid on lõhnale iseloomulikumad, täidlasemad ja mahedamad ja seetõttu saanud ka südamenootide nime. Neid aroome on tunda siis, kui tipunoodid on hajunud, paar minutit kuni tund peale seda, kui lõhna endale peale pihustati.

Südamenoodid moodustavad 40 kuni 80% kogu parfüümist ning kõige populaarsemad südamenoodid on roos ja lavendel. Lisaks neile võib parfüümides leida ka puuviljanoote ning mõnikord ka vürtsikaid noote nagu kaneel või kardemon.

Kauakestev ja märkimisväärne lõpetus

Viimaseid noote, põhinoote või siis ka põhjanoote, on tunda siis, kui tipunoodid ja südamenoodid on täiesti hajunud. Ja kuigi põhinootide ülesandeks võib olla hoopis tipu- ja südamenootidel püsida aitamine ja nende esile tõstmine, siis kestavad põhinoodid ikkagi kõige kauem ja omavad seetõttu parfüümi valides ka esmamuljest isegi olulisemat rolli.

Parfüümi testimiseks poes on samuti lihtsad nipid. Eriti kvaliteetse parfüümi kasutamisel võib riietel ja muudel tekstiilidel lõhnaõli põhinoote tunda isegi mitme kuu möödudes. Tavalisteks põhinootideks on sandlipuu, muskus ja vanill.

Chanel N°5 EDP – lõhn, mida teavad kõik

Kui mõistetele ka elu anda, võrreldes neid mõne hästi tuntud lõhnaga, tasuks mõelda tuntud naiste parfüümile Chanel N°5 EDP. Tõenäoliselt õigusega maailma legendaarseima parfüümi hüüdnime kandev lõhn jõudis esimeste ostjateni 1921. aastal ning populaarsus oli peaaegu, et kohene

Üldiseloomustusena öeldakse, et Chanel N°5 EDP on lillelõhnaline parfüüm, mille noodid jaotuvad järgmiselt:

Tipunoodid: bergamott, sidrun, aldehüüdid, ilang-ilang, apelsin;

Südamenoodid: jasmiin, roos, maikelluke, iiris, iirisejuur;

Põhinoot: sandlipuu, vetiver, muskus, patšuli, kollane lõhnasamblik, vanilje.

Järgmine kord, kui on võimalik Chanel N°5 EDP parfüümi endale peale pihustada, tead juba pöörata tähelepanu sellele, millist lõhna on esimesena tunda ning sellele, mis lõhn siis kõige kauemaks kehale püsima jääb.

Kui Chanel parfüüm N°5 EDP ei tundu tipunootidest esimene valik, millega sooviksid koju minna, siis ära unusta, et lõhna soetades on ei tasu toetuda üksnes esimesele muljele, vaid lasta parfüümil mõnda aega mõjuda. Luba tipunootidel hajuda ning vaata, et ka südamenoot ja põhinoot südame põksuma paneksid ja lõhn meeldiks sulle kogu oma täiuses.

Peale huvitavama parfüümi testimist tasub tutvuda ka selle saadavusega Kaup24.ee e-poes.