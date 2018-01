Toimetusse pöördus lugeja küsimusega: Miks Hiiu Pagar ei luba Selveri rändpoodi oma tooteid?Arno Kuusk, HTÜ Tootmine turundusspetsialist: OÜ Hiiu Pagar toodang oli kõikide Selveri poodide sortimendis kuni 2017. aasta alguseni ning Selveri rändpoes mullu detsembrini, mil vahetus rändpoe operaator. Hiiu Pagar on valmis kohe kodusaare toidutoodangu müümiseks rändpoes ning kõikides Selverites, vastavad hinnapakkumised on ettevõttele esitatud. Heade koostöösoovide nimel valmistas Hiiu Pagari kollektiiv uue Selveri rändpoe liinile saatmise puhul ka soolaleiva, mis pidulikult Selveri juhtkonnale üle anti. Loodame, et Selver tuleb vastu rändpoe klientide soovile ning võtab Hiiu Pagari toodangu taas oma sortimenti.Krista Metsand, Hiiumaa Selveri juhataja: Sellist juttu, et Hiiu Pagar oma toidutoodangut meile ei annaks, pole olnud. Oleme öelnud, et me ei müü rändpoes ühte või teist kaupa, mida me ise toodame, nt saiakesi ja kringleid jms. Müüa saame neid tooteid, milles otsest konkurentsi pole. Samas pole ju mõeldav, et Konsumist saaks Selveri hapukoort osta.Endist rändkauplust teenindas sõltumatu operaator, kes võttis müüki kaupa, mida otstarbekaks pidas. Aga nüüd me oleme ratastel Selver. Kuigi lubada veel ei saa, plaanime kevadeks juba Hiiu Pagariga koostööd jätkata. Kõne alla võiks tulla Hiiumaa sai ja leib.Praegu käivad läbirääkimised hinna- ja lepingu tingimustes.