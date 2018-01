Mida müüa Padriku poes?

Evelin Ilves

Mullu Nasval kodurestorani ROOG avanud Evelin Ilves ja Siim Rikker plaanivad saabuval suvel lahti teha Padriku poe. Jaanuaris koristasid nad majakese ümbrust, lammutasid vana kuivkäimla ning tahavad kunagise suvekioski korda teha, samuti taastada legendaarse pingi, kus külamehed istuda armastasid.Perekond Tinitsale kuulunud ja Padriku poe nime kandnud suvekiosk oli viimati lahti kümmekond aastat tagasi. Kohalikud mäletavad, et siis oli seal müügil klassikaline suvekaup: joogid, snäkid. Nüüd ootavad uued omanikud Evelin ja Siim ettepanekuid, mis seal poes kindlasti müügil võiks olla. “Usun, et turistid hakkavad seal kindlasti peatuma, aga siis peaks seal olema ka väike parkla või peatumistasku, kuhu auto jätta saaks,” oli esimene ettepanek, mille tegi Orjaku külamaja perenaine Margit Kääramees. Tema hinnangul on iga seesugune algatus kiiduväärt.