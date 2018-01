Merevee taseme langus võib pea­tada laevaliikluse

TS Laevad osakonnajuhataja Sirle Arro teatas eile, et TTÜ Meresüsteemide instituudi prognooside kohaselt langeb veetase lähipäevil nii Rohuküla kui Heltermaa sadamas kriitilisele tasemele ja see võib hakata häirima laeva­liiklust või halvimal juhul selle täiesti peatada.

“Loodan, et loodus siiski hoiab hiidlasi, aga hoiatama ja valmis olema peab,” ütles Arro.

TS Laevad peakapten-mereohutusjuht Jaanus Matso ütles, et laeva kiilu all peab olema vähemalt 45 sentimeetrit vett, et parvlaevad saaksid ohutult sõita. “Tuginedes lähi­tundide ja lähipäevade prognoosidele on üsna tõenäoline, et laeva­kaptenitel tuleb teha valikuid sõidukite laadimisel laevale,” nentis Matso. See tähendab, et madalas merevees sõitmiseks võimalikult väikse süvisega võivad laevad olla sunnitud väljuma pool­tühjalt ega saa kõiki soovijaid peale võtta. “Palume reisijatel arvestada ka võimalusega, et veetaseme jätkuva langemise korral võib laevaliiklus ajutiselt katkeda,” ütles Matso.

Arro ütles, et TS Laevad loodab reisijate mõistvale suhtumisele ning palub jälgida operatiivset infot praamid.ee veebilehel ja Facebookis. Laevakaptenid teevad otsuseid jooksvalt, lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest.

Arro lisas, et madala mereveetaseme puhul on uued laevad suutelised sõitma kauemgi kui Regula, mille süvis on veel 20 sentimeetrit suurem kui uutel laevadel.

Reaalajas mõõteandmed ja 48tunni prognoos on nähtav ka veebilehel www.praamid.ee

