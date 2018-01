Mänd ja Valk lahkusid erakonnast

Mänd ja Valk lahkusid erakonnast Reformierakonna Hiiumaa piirkonnaorganisatsiooni (PKO) juhatus arutas 5. jaanuari laiendatud istungil kahe erakonna liikme, Artur Valgu ja Tarmo Männi väljaheitmist erakonnast. Kohal olnud kuuest juhatuse liikmest hääletas otsuse poolt viis, üks jättis hääletamata.

Enne seda oli juhatus teinud koostööettepaneku Hiiumaa vallavolikogussse kuuluvatele erakonnaliikmetele. PKO juhatuse esimees Riho Rahuoja ütles, et koostööd nõustus tegema Üllar Padari, Tarmo Mänd ei pidanud vajalikuks ettepanekule vastata. “Peale otsusest teada saamist esitas Tarmo Mänd avalduse erakonnast lahkumiseks ega ole enam erakonna liige,” teatas Rahuoja kolmapäeval.

Männi erakonnast väljaarvamise põhjusena nimetas ta Reformierakonnaga konkureeriva valimisliidu moodustamist ja juhtimist ning huvi puudumist edasiseks koostööks erakonnas. Valimisliidus Ühine Hiiumaa kandideerinud Üllar Padari puhul arvestas juhatus tema soovi erakonnaga koostööd jätkata. Tõnu Otsasoni, kes kandideeris küll valimisliidus, kuid volikogusse ei pääsenud, väljaarvamist ei arutatud.

Lisaks neile kuuluvad vallavolikogusse ka Rahuoja ja Artur Valk. Valgu väljaarvamist erakonnast põhjendati Hiiumaa PKO juhatuse suuniste ja otsuste mittetäitmise ja erakonna maine kahjustamisega.

Artur Valk ütles nädala algul Hiiu Lehele, et saatis erakonna liikmetele oma seisukohti selgitava kirja ja ootab erakonna juhatuse otsust. Eile teatas ta, et astub samuti vabatahtlikult erakonnast välja. “Otsustasime Tarmoga, et me ei lase enda üle irvitada,” oli Valgu kommentaar.

Hiiu Lehe andmetel oli teistes nimekirjades kandideerinud reformierakondlaste väljaarvamine arutusel juba detsembris, kuid siis ei leidnud see juhatuses toetust. Toona ütles Riho Rahuoja Hiiu Lehele, et kohaliku omavalitsuse valimistel teistes nimekirjades osalenud erakonnaliikmete väljaheitmist erakonnast ei kaaluta.

