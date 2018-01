Mälestusmärgi konkursile laekus 15 tööd

Tähtajaks, 19. jaanuariks laekus Hiiumaa vabadussõja mälestusmärgi konkursile 15 tööd. Seltsi juhatuse esimees Dan Lukas ütles, et kõrgendatud huvi konkursi vastu oli ootus­pärane, kuna konkursi auhinnafond on korralik 12 000 eurot. Esimese koha preemia on 7000 eurot, teine koht 3000 eurot ja kolmas koht 2000 eurot. Konkursi auhinnafondi rahastasid Eesti kultuurkapital, Hiiu maavalitsus, kaitseministeerium ja Hiiumaa muinsuskaitse selts.

Valiku esitatud tööde vahel teeb žürii, kuhu kuuluvad arhitektid Jaan Kuusemets, Katrin Koit ja Andres Põime, sisearhitekt Urmo Vaikla, kunstnik Valev Sein ja vaimulik Hüllo- Kristjan Simson. Ümbrikud võidutöö autorite ja preemiasaajate nimedega avatakse 16. veebruaril. Konkursitöödest korraldatakse näitus.

Hiiumaa on ainus maakond, kus seni puudub mälestusmärk Vabadussõjas langenud hiidlastele. Mälestusmärk rajatakse Pühalepa kiriku esisele haljasalale. Seltsi mittetäielikel andmetel osales Vabadussõjas vähemalt 806 hiidlast, oma elu kaotas 54 meest.

