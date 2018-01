Lastud kaks hunti neljast

Autor: Jaanus Kõrv Sel hundijahihooajal, mis kestab 28. veebruarini, on Hiiumaa jahimehed lasknud kaks hunti. Esimene jäi Meelis Adleri püssitoru ette 11. jaanuaril Jausas. Tegu oli pooleteistaastase emahundiga. Teine hunt lasti 20. jaanuaril Prassi küla taga, kus seaajujahi käigus piirati sisse kolm võsavillemit. Umbes viieaastase emahundi lasi Soome külalisjahimees, kaht nooremat hunti tabada ei õnnestunud.

Sel nädalavahetusel püüdsid ka Kõrges­saare piirkonna jahimehed Kõpus kolme hunti sisse piirata, kuid lasta neid ei õnnestunud.

Hiiumaa jahimeestel on jäänud kasutada veel kaks hundi küttimisluba.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et hundjahi pidamiseks on vajalik lumikate, millel hundijäljed näha. “Kui ilmateate järgi nädala lõpus lumi ära läheb, on hunte jälle raske küttida,” nentis ta.

Ametlikul hinnangul on Hiiumaal viis hunti. Hiiumaa jahimehed, kes mullu täitsid vaatluskohustuse sajaprotsendiliselt ja said keskkonnaagentuurilt selle eest ka kiita, on kindlad, et neid leidub saarel rohkem.

Sildid: hundijaht, jahimehed