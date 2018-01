Kuubikmajad pürgivad Põhjamaade turule

Soomlane, soome­rootslane, norrakas ja hiidlane asutasid ettevõtte – kõlab peaaegu nagu naljaloo algus, kuid asutajatel on tõsi taga ja valmis plaan hakata Põhjamaade turule valmistama clamping-stiilis puhkemajakesi.Ettepaneku ühisfirma loomiseks tegid Hiiumaal resideeruva Norra riigi kodaniku Jørn Johanseni äripartnerid Jens Mahlberg ja Jonas Wrede.Arhitekt Jonas on maja jooniste autor, Jens tegeleb turunduse ja edasimüügiga, äripartneriteks kutsuti Jørn Johansen ja Ly Kaups. Viimane on ühtlasi ka juhatuse liige.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Soomlane, soome­rootslane, norrakas ja hiidlane asutasid ettevõtte – kõlab peaaegu nagu naljaloo algus, kuid asutajatel on tõsi taga ja valmis plaan hakata Põhjamaade turule valmistama clamping-stiilis puhkemajakesi.Ettepaneku ühisfirma loomiseks tegid Hiiumaal resideeruva Norra riigi kodaniku Jørn Johanseni äripartnerid Jens Mahlberg ja Jonas Wrede.Arhitekt Jonas on maja jooniste autor, Jens tegeleb turunduse ja edasimüügiga, äripartneriteks kutsuti Jørn Johansen ja Ly Kaups. Viimane on ühtlasi ka juhatuse liige.

Sildid: Cuuben House, Ettevõte, Ly Kaups, majad