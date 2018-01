Kultuuripärli tiitliga pärjati HiiuIngli ehitaja

Eesti Kirik

Eile jagas Eesti kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp 2017. aasta preemiaid pidulikul koosviibimisel Kärdla kultuurikeskuses, tunnustades üheksat saare kultuurielu rikastanud inimest.Suurima tunnustuse, 2000eurose preemia Kultuuripärl 2017 pälvis halulaeva Hiiu­Ingel ehituse projektijuht ja Hiiumaa merekultuuri edendaja Ain Tähiste.





