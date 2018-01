Kortermajades probleeme tuleohutusega

Eelmisel nädalal käisid Lääne päästekeskuse ohutus­järelevalve inspektorid kontrollimas kortermajasid ning nende olukorda tuleohutuse seisukohast. Kontrollitud kortermajadest oli enamus, 85 protsenti puudustega.

Hiiumaal kontrolliti üheksat kortermaja. “Kahjuks peab tõdema, et neist ükski polnud puudusteta,” ütles ameti pressiesindaja Kristi Kais. Kokku avastati 16 puudust. Kõige rohkem oli probleeme elektripaigaldistega, küttesüsteemidega, evakuatsiooniteedega.

Küttesüsteemide puhul oli Hiiumaal tegemist kunagiste kaugküttega majadega, kuhu nüüd on ehitatud iseseisvalt tahkekütusega küttesüsteemid, mille korstnad võivad olla suunatud ventilatsiooni. “Need muudatused ei ole kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega ja selliselt on tegemist ebaseaduslike küttesüsteemidega,” selgitas Kais. Ta hoiatas, et selliselt ehitatud küttesüsteemid võivad olla kasutajatele ohtlikud, kuna mõni ehitusviga võib põhjustada väga suure kahju.

Päästekeskus teatab, et kortermajade evakuatsiooniteed, koridorid, trepikojad, peavad olema lihtsasti läbitavad ning neis ei tohi ladustada põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta, muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja mugav, kuid see on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel. Evakuatsioonipääsud ehk ühises kasutuses olevad uksed (välis-, keldriuks) peavad olema varustatud nn libliklukuga, mis ei vaja väljumisel ukse avamiseks. Elektrikilpidele peab olema tehtud korraline audit. See aitab ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Audit teeb kindlaks, mis on maja elektrisüsteemi nõrgad, parandamist vajavad kohad, seejärel saab elektrik juba oma tööd teha, et muuta inimeste kodud turvalisemaks. Ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor) elektripaigaldiste audit peab olema läbi viidud enne 2000. aastat ehitatud hoonetes üks kord viie aasta jooksul ning peale 2000. aastat ehitatud hoonetes üks kord kümne aasta jooksul.

Autor: Harda Roosna Eelmisel nädalal käisid Lääne päästekeskuse ohutus­järelevalve inspektorid kontrollimas kortermajasid ning nende olukorda tuleohutuse seisukohast. Kontrollitud kortermajadest oli enamus, 85 protsenti puudustega.

Hiiumaal kontrolliti üheksat kortermaja. “Kahjuks peab tõdema, et neist ükski polnud puudusteta,” ütles ameti pressiesindaja Kristi Kais. Kokku avastati 16 puudust. Kõige rohkem oli probleeme elektripaigaldistega, küttesüsteemidega, evakuatsiooniteedega.

Küttesüsteemide puhul oli Hiiumaal tegemist kunagiste kaugküttega majadega, kuhu nüüd on ehitatud iseseisvalt tahkekütusega küttesüsteemid, mille korstnad võivad olla suunatud ventilatsiooni. “Need muudatused ei ole kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega ja selliselt on tegemist ebaseaduslike küttesüsteemidega,” selgitas Kais. Ta hoiatas, et selliselt ehitatud küttesüsteemid võivad olla kasutajatele ohtlikud, kuna mõni ehitusviga võib põhjustada väga suure kahju.

Päästekeskus teatab, et kortermajade evakuatsiooniteed, koridorid, trepikojad, peavad olema lihtsasti läbitavad ning neis ei tohi ladustada põlevmaterjale. Lapsevankri, jalgratta, muude asjade kortermaja trepikodades hoidmine tundub küll praktiline ja mugav, kuid see on ohtlik ja tuleohutusnõuetega vastuolus, sest tulekahju korral saab sellest takistus hoonest välja pääsemisel. Evakuatsioonipääsud ehk ühises kasutuses olevad uksed (välis-, keldriuks) peavad olema varustatud nn libliklukuga, mis ei vaja väljumisel ukse avamiseks. Elektrikilpidele peab olema tehtud korraline audit. See aitab ennetada elektrikilbi riketest põhjustatud tuleõnnetusi. Audit teeb kindlaks, mis on maja elektrisüsteemi nõrgad, parandamist vajavad kohad, seejärel saab elektrik juba oma tööd teha, et muuta inimeste kodud turvalisemaks. Ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor) elektripaigaldiste audit peab olema läbi viidud enne 2000. aastat ehitatud hoonetes üks kord viie aasta jooksul ning peale 2000. aastat ehitatud hoonetes üks kord kümne aasta jooksul.

Sildid: kortermaja, Tuleohutus