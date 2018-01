Koolitants tuleb taas

Harda Roosna

Reedel kell 18 toimub Kooli­tants 2018 tantsupäev Kärdla kultuur­ikeskuses. Koolitants ühineb Eesti 100 sünnipäevapeoga ning sellest tulenevalt on festivali teemaks tänavu kingitused Eestile. Tantsufestivalil toimub sel aastal 14 maakondlikku tantsupäeva ja üle kümne aasta leiab aset tantsupäev ka Kuressaares.Lisaks tuttavatele eesti -, laste -, show -, tänava -, kooli- ja vabatantsu žanritele on uutena festivalil esindatud rahvaste tantsud ja kaasaegne jazz, mis tõstab žanrite arvu kaheksani.Erilist tähelepanu pöörab Koolitants riigi sünnipäeva aastal tantsude helikujundusele. Eesti-, laste-, kooli- ja vabatantsu žanrites on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut ning show-, tänava -, kaasaegse jazzi ja rahvaste tantsude žanrites on see soovituslik. “Eesti autorid on loonud väga palju imelist muusikat, mis sobib tantsude seadmiseks nii lastele kui ka noortele, rikkalikust muusikalisest kullavaramust kuni kaasajani välja,” teatasid festivali korraldajad.Neljandat kevadet järjest toimuvad ka konkursid, et leida andekaid noori tantsijaid üleriigilisse Koolitantsu Kompaniisse ja “Tantsuhulluse” telesaatesse. Neli suurepärast koreograafi viivad läbi Tallinnas ja Tartus toimuvad konkursid ja sügisel annavad neljas Eesti linnas etendusi pea sada tantsijat kahe tantsulavastusega.Koolitants kutsub koos Eesti Rahvusringhäälinguga 2018. aastal Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul tantsima kogu Eestit. Kampaania “Eesti tantsib” sai avalöögi juba 31. detsembril ning kestab terve aasta. Selleks tuleb kokku panna oma tantsupunt, vastata tantsuväljakutsele ning see järgmistele edasi anda.