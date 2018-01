Koolipere tegi GPS-kunsti

erakogu

GPS-kunst on lõbus võimalus innustada inimesi liikuma. See tähendab, et jalgsi, jalgratta või mõne muu liikumisvahendi ja GPS seadme abil “joonistatakse” veebikaardile enam-vähem arusaadavaid kujundeid või sõnu. Selleks tuleb kindlas järjekorras läbida eelnevalt paikapandud punktid ning GPS sisse lülitada või vahe­peal vajadusel ka pausile panna. Kuu enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tegid 14 Kärdla põhi­kooli õpetajat 6,6 kilomeetri pikkuse matka ning “kirjutasid” Kärdla kaardile Eesti hümni sõna “oleks”.GPS-kunst on lõbus võimalus innustada inimesi liikuma. See tähendab, et jalgsi, jalgratta või mõne muu liikumisvahendi ja GPS seadme abil “joonistatakse” veebikaardile enam-vähem arusaadavaid kujundeid või sõnu. Selleks tuleb kindlas järjekorras läbida eelnevalt paikapandud punktid ning GPS sisse lülitada või vahe­peal vajadusel ka pausile panna.

Sildid: ev100, GPS, matk, oleks