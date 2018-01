Kogemus vs poliitika

Detsembris, kui Tuuru tuleviku üle kired veel möllasid, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu

osakonna juhataja Kaupo Reede Hiiu Lehele, et arenduskeskus peab olema apoliitiline organisatsioon. “Ka arenduskeskuse juhataja ei saa kindlasti mitte olla poliitiline isik, ta peab olema eraldiseisev ja apoliitiline,” kinnitas Reede.

Tuleb tõdeda, et Reedel oli õigus. Samas on kahju, et Aivi Telviku 14 aastat väärtuslikku kogemust maakondliku arendusorganisatsiooni juhtimisel nüüd niiöelda kaotsi läheb.

Samas, teades eelnevaid poliitmänge, kus ka Telvik selgelt poole valis, on mõistetav, miks vallavalitsus teda sel kohal näha ei soovi, väärtuslikust kogemusest hoolimata. On selge, et kui organisatsiooni juhi ja omaniku vahel on algusest peale pinge, ei tule ka koostööst midagi head.

Samas pole “poliitikapatust” päris puhas ka uus juht Liis Remmelg – temagi kandideeris kohaliku omavalitsuse valimistel ehk valis poole. Usutavasti ei saa see segavaks asjaoluks, vähemalt praeguse koalitsiooni puhul.

Loodetavasti õnnestub tal napist kogemus­pagasist hoolimata juhtida arendus­keskust edukamalt kui vahepealsed, üsna lühikest aega Tuuru tüüri juures püsinud juhatuse liikmed.

Hiiu Lehe toimetus soovib Liis

Remmelgule edu ja võimalikult apoliitilist positsiooni, sest maakonda tuleb arendada igal ajal, olgu parajasti võimutüüri hoidmas üks või teine erakond.

16. jaanuar 2018