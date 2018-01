Kodutütred ja noored kotkad kohtusid jõulukuul Paladel

Triin Helimets

Detsembri lõpus toimus Palade põhikoolis kodutütarde ja noorte kotkaste õppepäev, kus osalesid Kärdla rühmad Hiiukad ja Droonid ning Suuremõisa ja Palade rühm.Õppepäev algas rivistusega, siis jagunesime ümber nelja rühma ja asusime töötubades ülesandeid täitma, et läbida viienda järgu koolitus.Sõlmede töötoas õppisime tegema seasõrga, meremehe­sõlme ning surmasõlme ehk paali sõlme. Kaunistasime küünlaid salvrätitehnikas, saime teada, mis on laste õigused ja kohustused ning kirjutasime jõulusoove. Lisaks õppisime tundma riiklikke tähtpäevi ja panime need 2018. aasta kalendrisse värvilise markeriga ka kirja. Seejärel pidasime spordisaalis maha pingelise teatevõistluse, milles kõik rühmad saavutasid esimese koha. Viimases töötoas valmistasime üheskoos makaronisalatit ja magustoitu, et oma energia­varusid täiendada. Kõik sööjad leidsid, et salat ja magustoit said imemaitsvad.Suur-suur tänu Julia Gurjevale ja tema noorte­juhtidest abilistele, kes päeva korraldasid, ootame juba järgmisi laagreid ja õppepäevi!

Autor: Kaasautor Triin Helimets

