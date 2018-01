Kas talituse juhi valik tehti ikkagi soo alusel?

Hiiu Leht küsis rahandusministeeriumilt põhjendust, miks valiti kõiki 14 maakondlikku talitust, sh Hiiumaa talitust juhtima mehed.Ministeeriumi vastus oli, et valiku aluseks ei olnud sugu, kuid vähemalt Hiiumaal kandideeris talituse juhiks naine, kes osade eeltingimuste põhjal väärinuks seda ametikohta rohkem kui mees, kes lõpuks välja valiti.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Hiiu Leht küsis rahandusministeeriumilt põhjendust, miks valiti kõiki 14 maakondlikku talitust, sh Hiiumaa talitust juhtima mehed.Ministeeriumi vastus oli, et valiku aluseks ei olnud sugu, kuid vähemalt Hiiumaal kandideeris talituse juhiks naine, kes osade eeltingimuste põhjal väärinuks seda ametikohta rohkem kui mees, kes lõpuks välja valiti.

