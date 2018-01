Kärdla fantoomtänav tehakse valmis

Harda Roosna

Hiiumaa valla selle aasta eelarves on üks tähelepanuväärne rida – 45 000 eurot Turu tänava jaoks.Hiiumaa valla arenguosa­konna juhataja Monika Pihlak ütles, et summa on ette nähtud Turu tänava projekteerimiseks ja väljaehitamiseks aastatel 2018–2019.“Meil on suur lootus, et saame piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetuse Kärdla keskväljaku arendamiseks ning nende töödega paralleelselt tuleb valmis ehitada ka Turu tänav,” selgitas Pihlak.





"Meil on suur lootus, et saame piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist toetuse Kärdla keskväljaku arendamiseks ning nende töödega paralleelselt tuleb valmis ehitada ka Turu tänav," selgitas Pihlak.

