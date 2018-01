Kanalisatsiooni- ja veevärgi ehitustööd põhjustasid segaduse

Möödunud nädalal Kärdlas Uuel tänaval alanud vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitustööd põhjustasid segaduse, sest elanikke polnud ümberkorraldustest piisavalt teavitatud ja liiklusmärgid eba­selged.Uuel tänaval asuva Kärdla apteek OÜ juhataja Krista Luugi sõnul on nemad kaotanud tekkinud segaduse tõttu palju kliente.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

