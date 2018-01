Kala ja Võrk kevade ootel

Aasta hiidlane Imre Kivi tegi saareelanikele ja külalistele tõelise kingituse – Heltermaa maanteel asub esindusliku välimusega kalapood, mis pakub esinduslikku kalavalikut.Poodi sisse astudes muheleb OÜ Stonefish juht Imre Kivi, et käis veel 10. jaanuaril mõrda välja võtmas, tavaliselt on see töö novembrikuuga lõppenud.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Poodi sisse astudes muheleb OÜ Stonefish juht Imre Kivi, et käis veel 10. jaanuaril mõrda välja võtmas, tavaliselt on see töö novembrikuuga lõppenud. Aasta hiidlane Imre Kivi tegi saareelanikele ja külalistele tõelise kingituse – Heltermaa maanteel asub esindusliku välimusega kalapood, mis pakub esinduslikku kalavalikut.Poodi sisse astudes muheleb OÜ Stonefish juht Imre Kivi, et käis veel 10. jaanuaril mõrda välja võtmas, tavaliselt on see töö novembrikuuga lõppenud.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Imre Kivi, kala ja võrk