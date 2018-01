Jalgpallurid võtsid aasta kokku

ARGO NURS

Viis aastat on Hiiumaa jalgpallureid ühendanud katus­organisatsioon MTÜ Hiiumaa Jalgpall, mis on kasvatanud jõudsalt jalgpalliharrastajate arvu. Eelmise aasta lõpus sai jalgpalliklubist Kärdla Linnameeskond FC Hiiumaa, mis näitab veelgi paremini seda, kes me oleme.Meie eesmärgiks on lisaks Eesti meistrivõistlustel osalemisele ka jalgpalli propageerimine kogu saarel, Hiiumaa jalgpalli esindamine ja jalgpalli arendamine kogu Eestis. Meie tegevjuht Georg Linkov osaleb Eesti jalgpalli liidu (EJL) jalgpalli arendamise töögrupis, kus saab kaasa rääkida kogu Eesti harrastusjalgpalli puudutavates teemades. Meie identiteediks on: Hiidlaseks kasvamine läbi jalgpalli!Igapäevaselt treenib meil koostöös Hiiumaa spordikooliga kokku seitse gruppi ehk 94 väikest jalgpalli­harrastajat. Lisaks 34liikmeline esindusmeeskond. Jaotus vanusegruppide vahel on suhteliselt võrdne: lasteaialapsi 12 protsenti, U09 12 protsenti, U11 12 protsenti, U13 14 protsenti, U15 11 protsenti, U17 11 protsenti, koondis 17 protsenti ja naisi 11 protsenti. Oleme tegelenud pidevalt jalgpalli­treenerite arendamisega ning meie toel on saanud kategooria kaheksa treenerit. Viies kategooria Mario Degtjov ja Andreas Peetre, neljas kategooria Tanel Lips, Hergo Tasuja ja Jaanika Küttim, kolmas kategooria Georg Linkov, Siret Tara ja Tanel Klee. Sel aastal tõstavad oma kategooriat veel Tanel Lips ja kõik kolmanda kategooria treenerid.2017. aastast osaleme Lääne­maa piirkonnaga U17 vanuse­klassi ühisvõist­konnaga Eesti meistrivõistluste eliitliigas, et meie poisid saaksid võimaluse mängida Eesti parimate vastu.Lisaks algasid talenditreeningud Läänemaal, et pidevalt oleksid järel­valve all meie parimad noormängijad.2017. a hooaja Eesti meistri­võistluste tulemused: U15 II liiga A-tasandi pronks­medal; U13 VII alagrupi kümnes koht; U11, U09 väikestel pingerida ei peetud; Naised II liiga V koht (Saare­piiga JK koosseisus).Lisaks Eesti meistrivõistlustele osaleme hooaja­väliselt erinevatel turniiridel ja CUPidel. Mullu osalesime ka kahel välisturniiril – Riias Riga City CUPil ja Rootsis Södertälje CUPil.Lisaks toimuvad erinevad turniirid Eestis ning samuti aastalõpu saalijalgpalli­turniirid Tallinnas.Hergo Tasuja eestvedamisel on läbi viidud Hiiumaa jalgpalli rahvaliiga võistlusi ning koolitatud paljusid mängijaid ja jalgpallihuvilisi jalgpallikohtunikeks.Igal aastal osaleme jalgpallilaagrites väljaspool Hiiumaad. 2017. aastal toimusid need nii Tuksi spordikompleksis kui Kõrgessaare vaba aja keskuses, Emmaste spordi­hallis ja Kõpu õppekohas. Korraldame ka ise laagreid üheskoos EJLga. Mullu korraldasime ühe laagri juunis ja ühe augustis, mõlemas osales 45 last ja viis treenerit. Laager kestis viis päeva ning toimus Kärdla staadionil, kunstmuru­staadionil ja Tallinnas A le Coq Arenal.Lisaks korraldame ühislaagreid mandri klubidega nii näiteks olid meil teist aastat külas Kohila Püsivuse jalgpallurid (50 inimest) ja ka FC Tiigrid.Traditsiooniliselt korraldame mitmeid võistlusi. Kord aastas korraldame Hiiumaa meistrivõistlusi nii naistele kui meestele, kokku osaleb ligikaudu 100 sportlast.Osaleme ja üle aasta viime läbi EJL korraldatud ajaloo pikimat turniiri, Eesti maavõistluste sarja, mis kestab põhimõttel üks mäng kodus, üks võõrsil kokku ligi 30 aastat. Sel aastal mängisime Harjumaaga, kus pidime mõnevõrra suuremale maakonnale alla vanduma.Oleme ise loonud traditsiooni, kus aasta lõpus mängime nn puuriturniiri. Sel aastal esmakordselt toimus eraldi arvestus nii noor­mängijatele (2005-2008 sündinud) kui ka täiskasvanutele. Turniiril osales kokku ligi 80 mängijat.Sel aastal tähistas meie organisatsioon uue ajaarvamise viiendat aastat, mistõttu kutsusime kõiki jalgpallureid koos peredega osa saama suurejoonelisest pere­päevast. Päeva juhatas sisse tüdrukute jalgpallifestival, mille korraldasime koostöös EJLga. Kokku osales festivalil 35 tüdrukut. Lisaks tutvustasime klubi uut identiteeti, mängisime sõprus- ja võistlus­mänge ning katsime koos COOPi tordiga pidulaua.Lisaks korraldame võistlusi erinevatele sihtgruppidele. Näiteks on tavaks saanud jalgpallivõistlus festivali Hiiumaa Homecoming esinejate ja meie jalgpallurite vahel.Alanud aastal osaleme Eesti meistrivõistlustel esmakordselt FC Hiiumaa nime all III liiga läänetsoonis esindusmeeskonnaga, U16, U14, U12, U10 vanuseklassis kahe võistkonnaga ning U17 eliitliiga koosseisus Läänemaaga.Korraldame Hiiumaa meistrivõistlused jalgpallis nii meestele kui naistele ning ka koolinoortele. Koostöös Eesti jalgpalli liiduga korraldame kaks jalgpallilaagrit kokku sajale lapsele. Aasta lõpus korraldame nn puuriturniiri noortele ja täiskasvanutele. Osaleme Eesti maavõistluste sarjas, korraldame Hiiumaa-Saaremaa maavõistluse nii naistele kui meestele. Osaleme EJL saali­jalgpalli aastalõpu turniiril. Lisaks korraldame ühislaagrid koos Kohila Püsivuse ja teiste huvitatud klubidega.Aasta lapsevanema tiitli sai Holger Sepma ema Talvi Kuimets, kes ei jäta ühtegi mängu vahele ning elab kaasa olenemata sellest, milline võistkond Hiiumaa eest jalgpallimurule jookseb.Aasta spordiperekonna tiitel läks perekonnale Platov, kes igal mängul kaasa elamas täiskoosseisus.Aasta eraisikust toetaja tiitel läks Tiit Värvale, kes alati kaasa mõtlemas, kuidas leida rahastust keerulisemates olukordades või auhindu auhinnalauale.Aasta treeneri tiitel läks täna Austraalias toimetavale Andreas Peetrele, keda kõik pikisilmi tagasi ootavad.Parima noormängija tiitel läks Kermo Platovile, parima naismängija tiitli viis koju Kersti Riil, parima värava autor oli Aivo Jõeleht, parima suhtumise tiitli pälvis kõikidel mängudel osalenud Timo Vares. Kohusetundlikkuse eripreemia läks Tanel Kleele.Suurimad tänusõnad lähevad kõikidele meie toetajatele ja lapsevanematele – ilma teieta ei saaks me kõiki neid eelpoolnimetatud tegusid ellu viia.Oleme õnnelikud kui Hiiumaa noored ja lapsed veedavad rohkem aega palliplatsidel kui nutiseadmetes ning saame selleks anda oma panuse – selle eesmärgi nimel tegutseme edasi.

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Autor: Kaasautor ARGO NURS

Mida me siis teeme?

Meie eesmärgiks on lisaks Eesti meistrivõistlustel osalemisele ka jalgpalli propageerimine kogu saarel, Hiiumaa jalgpalli esindamine ja jalgpalli arendamine kogu Eestis. Meie tegevjuht Georg Linkov osaleb Eesti jalgpalli liidu (EJL) jalgpalli arendamise töögrupis, kus saab kaasa rääkida kogu Eesti harrastusjalgpalli puudutavates teemades. Meie identiteediks on: Hiidlaseks kasvamine läbi jalgpalli!

Igapäevaselt treenib meil koostöös Hiiumaa spordikooliga kokku seitse gruppi ehk 94 väikest jalgpalli­harrastajat. Lisaks 34liikmeline esindusmeeskond. Jaotus vanusegruppide vahel on suhteliselt võrdne: lasteaialapsi 12 protsenti, U09 12 protsenti, U11 12 protsenti, U13 14 protsenti, U15 11 protsenti, U17 11 protsenti, koondis 17 protsenti ja naisi 11 protsenti. Oleme tegelenud pidevalt jalgpalli­treenerite arendamisega ning meie toel on saanud kategooria kaheksa treenerit. Viies kategooria Mario Degtjov ja Andreas Peetre, neljas kategooria Tanel Lips, Hergo Tasuja ja Jaanika Küttim, kolmas kategooria Georg Linkov, Siret Tara ja Tanel Klee. Sel aastal tõstavad oma kategooriat veel Tanel Lips ja kõik kolmanda kategooria treenerid.

Võistlustest

2017. aastast osaleme Lääne­maa piirkonnaga U17 vanuse­klassi ühisvõist­konnaga Eesti meistrivõistluste eliitliigas, et meie poisid saaksid võimaluse mängida Eesti parimate vastu.

Lisaks algasid talenditreeningud Läänemaal, et pidevalt oleksid järel­valve all meie parimad noormängijad.

2017. a hooaja Eesti meistri­võistluste tulemused: U15 II liiga A-tasandi pronks­medal; U13 VII alagrupi kümnes koht; U11, U09 väikestel pingerida ei peetud; Naised II liiga V koht (Saare­piiga JK koosseisus).

Lisaks Eesti meistrivõistlustele osaleme hooaja­väliselt erinevatel turniiridel ja CUPidel. Mullu osalesime ka kahel välisturniiril – Riias Riga City CUPil ja Rootsis Södertälje CUPil.

Lisaks toimuvad erinevad turniirid Eestis ning samuti aastalõpu saalijalgpalli­turniirid Tallinnas.

Hergo Tasuja eestvedamisel on läbi viidud Hiiumaa jalgpalli rahvaliiga võistlusi ning koolitatud paljusid mängijaid ja jalgpallihuvilisi jalgpallikohtunikeks.

Igal aastal osaleme jalgpallilaagrites väljaspool Hiiumaad. 2017. aastal toimusid need nii Tuksi spordikompleksis kui Kõrgessaare vaba aja keskuses, Emmaste spordi­hallis ja Kõpu õppekohas. Korraldame ka ise laagreid üheskoos EJLga. Mullu korraldasime ühe laagri juunis ja ühe augustis, mõlemas osales 45 last ja viis treenerit. Laager kestis viis päeva ning toimus Kärdla staadionil, kunstmuru­staadionil ja Tallinnas A le Coq Arenal.

Lisaks korraldame ühislaagreid mandri klubidega nii näiteks olid meil teist aastat külas Kohila Püsivuse jalgpallurid (50 inimest) ja ka FC Tiigrid.

Traditsiooniliselt korraldame mitmeid võistlusi. Kord aastas korraldame Hiiumaa meistrivõistlusi nii naistele kui meestele, kokku osaleb ligikaudu 100 sportlast.

Osaleme ja üle aasta viime läbi EJL korraldatud ajaloo pikimat turniiri, Eesti maavõistluste sarja, mis kestab põhimõttel üks mäng kodus, üks võõrsil kokku ligi 30 aastat. Sel aastal mängisime Harjumaaga, kus pidime mõnevõrra suuremale maakonnale alla vanduma.

Oleme ise loonud traditsiooni, kus aasta lõpus mängime nn puuriturniiri. Sel aastal esmakordselt toimus eraldi arvestus nii noor­mängijatele (2005-2008 sündinud) kui ka täiskasvanutele. Turniiril osales kokku ligi 80 mängijat.

Hiiumaa Jalgpall viiene

Sel aastal tähistas meie organisatsioon uue ajaarvamise viiendat aastat, mistõttu kutsusime kõiki jalgpallureid koos peredega osa saama suurejoonelisest pere­päevast. Päeva juhatas sisse tüdrukute jalgpallifestival, mille korraldasime koostöös EJLga. Kokku osales festivalil 35 tüdrukut. Lisaks tutvustasime klubi uut identiteeti, mängisime sõprus- ja võistlus­mänge ning katsime koos COOPi tordiga pidulaua.

Lisaks korraldame võistlusi erinevatele sihtgruppidele. Näiteks on tavaks saanud jalgpallivõistlus festivali Hiiumaa Homecoming esinejate ja meie jalgpallurite vahel.

Uue aasta plaanid

Alanud aastal osaleme Eesti meistrivõistlustel esmakordselt FC Hiiumaa nime all III liiga läänetsoonis esindusmeeskonnaga, U16, U14, U12, U10 vanuseklassis kahe võistkonnaga ning U17 eliitliiga koosseisus Läänemaaga.

Korraldame Hiiumaa meistrivõistlused jalgpallis nii meestele kui naistele ning ka koolinoortele. Koostöös Eesti jalgpalli liiduga korraldame kaks jalgpallilaagrit kokku sajale lapsele. Aasta lõpus korraldame nn puuriturniiri noortele ja täiskasvanutele. Osaleme Eesti maavõistluste sarjas, korraldame Hiiumaa-Saaremaa maavõistluse nii naistele kui meestele. Osaleme EJL saali­jalgpalli aastalõpu turniiril. Lisaks korraldame ühislaagrid koos Kohila Püsivuse ja teiste huvitatud klubidega.

Klubi tunnustused

Aasta lapsevanema tiitli sai Holger Sepma ema Talvi Kuimets, kes ei jäta ühtegi mängu vahele ning elab kaasa olenemata sellest, milline võistkond Hiiumaa eest jalgpallimurule jookseb.

Aasta spordiperekonna tiitel läks perekonnale Platov, kes igal mängul kaasa elamas täiskoosseisus.

Aasta eraisikust toetaja tiitel läks Tiit Värvale, kes alati kaasa mõtlemas, kuidas leida rahastust keerulisemates olukordades või auhindu auhinnalauale.

Aasta treeneri tiitel läks täna Austraalias toimetavale Andreas Peetrele, keda kõik pikisilmi tagasi ootavad.

Parima noormängija tiitel läks Kermo Platovile, parima naismängija tiitli viis koju Kersti Riil, parima värava autor oli Aivo Jõeleht, parima suhtumise tiitli pälvis kõikidel mängudel osalenud Timo Vares. Kohusetundlikkuse eripreemia läks Tanel Kleele.

Suurimad tänusõnad lähevad kõikidele meie toetajatele ja lapsevanematele – ilma teieta ei saaks me kõiki neid eelpoolnimetatud tegusid ellu viia.

Oleme õnnelikud kui Hiiumaa noored ja lapsed veedavad rohkem aega palliplatsidel kui nutiseadmetes ning saame selleks anda oma panuse – selle eesmärgi nimel tegutseme edasi. Viis aastat on Hiiumaa jalgpallureid ühendanud katus­organisatsioon MTÜ Hiiumaa Jalgpall, mis on kasvatanud jõudsalt jalgpalliharrastajate arvu. Eelmise aasta lõpus sai jalgpalliklubist Kärdla Linnameeskond FC Hiiumaa, mis näitab veelgi paremini seda, kes me oleme.Meie eesmärgiks on lisaks Eesti meistrivõistlustel osalemisele ka jalgpalli propageerimine kogu saarel, Hiiumaa jalgpalli esindamine ja jalgpalli arendamine kogu Eestis. Meie tegevjuht Georg Linkov osaleb Eesti jalgpalli liidu (EJL) jalgpalli arendamise töögrupis, kus saab kaasa rääkida kogu Eesti harrastusjalgpalli puudutavates teemades. Meie identiteediks on: Hiidlaseks kasvamine läbi jalgpalli!Igapäevaselt treenib meil koostöös Hiiumaa spordikooliga kokku seitse gruppi ehk 94 väikest jalgpalli­harrastajat. Lisaks 34liikmeline esindusmeeskond. Jaotus vanusegruppide vahel on suhteliselt võrdne: lasteaialapsi 12 protsenti, U09 12 protsenti, U11 12 protsenti, U13 14 protsenti, U15 11 protsenti, U17 11 protsenti, koondis 17 protsenti ja naisi 11 protsenti. Oleme tegelenud pidevalt jalgpalli­treenerite arendamisega ning meie toel on saanud kategooria kaheksa treenerit. Viies kategooria Mario Degtjov ja Andreas Peetre, neljas kategooria Tanel Lips, Hergo Tasuja ja Jaanika Küttim, kolmas kategooria Georg Linkov, Siret Tara ja Tanel Klee. Sel aastal tõstavad oma kategooriat veel Tanel Lips ja kõik kolmanda kategooria treenerid.2017. aastast osaleme Lääne­maa piirkonnaga U17 vanuse­klassi ühisvõist­konnaga Eesti meistrivõistluste eliitliigas, et meie poisid saaksid võimaluse mängida Eesti parimate vastu.Lisaks algasid talenditreeningud Läänemaal, et pidevalt oleksid järel­valve all meie parimad noormängijad.2017. a hooaja Eesti meistri­võistluste tulemused: U15 II liiga A-tasandi pronks­medal; U13 VII alagrupi kümnes koht; U11, U09 väikestel pingerida ei peetud; Naised II liiga V koht (Saare­piiga JK koosseisus).Lisaks Eesti meistrivõistlustele osaleme hooaja­väliselt erinevatel turniiridel ja CUPidel. Mullu osalesime ka kahel välisturniiril – Riias Riga City CUPil ja Rootsis Södertälje CUPil.Lisaks toimuvad erinevad turniirid Eestis ning samuti aastalõpu saalijalgpalli­turniirid Tallinnas.Hergo Tasuja eestvedamisel on läbi viidud Hiiumaa jalgpalli rahvaliiga võistlusi ning koolitatud paljusid mängijaid ja jalgpallihuvilisi jalgpallikohtunikeks.Igal aastal osaleme jalgpallilaagrites väljaspool Hiiumaad. 2017. aastal toimusid need nii Tuksi spordikompleksis kui Kõrgessaare vaba aja keskuses, Emmaste spordi­hallis ja Kõpu õppekohas. Korraldame ka ise laagreid üheskoos EJLga. Mullu korraldasime ühe laagri juunis ja ühe augustis, mõlemas osales 45 last ja viis treenerit. Laager kestis viis päeva ning toimus Kärdla staadionil, kunstmuru­staadionil ja Tallinnas A le Coq Arenal.Lisaks korraldame ühislaagreid mandri klubidega nii näiteks olid meil teist aastat külas Kohila Püsivuse jalgpallurid (50 inimest) ja ka FC Tiigrid.Traditsiooniliselt korraldame mitmeid võistlusi. Kord aastas korraldame Hiiumaa meistrivõistlusi nii naistele kui meestele, kokku osaleb ligikaudu 100 sportlast.Osaleme ja üle aasta viime läbi EJL korraldatud ajaloo pikimat turniiri, Eesti maavõistluste sarja, mis kestab põhimõttel üks mäng kodus, üks võõrsil kokku ligi 30 aastat. Sel aastal mängisime Harjumaaga, kus pidime mõnevõrra suuremale maakonnale alla vanduma.Oleme ise loonud traditsiooni, kus aasta lõpus mängime nn puuriturniiri. Sel aastal esmakordselt toimus eraldi arvestus nii noor­mängijatele (2005-2008 sündinud) kui ka täiskasvanutele. Turniiril osales kokku ligi 80 mängijat.Sel aastal tähistas meie organisatsioon uue ajaarvamise viiendat aastat, mistõttu kutsusime kõiki jalgpallureid koos peredega osa saama suurejoonelisest pere­päevast. Päeva juhatas sisse tüdrukute jalgpallifestival, mille korraldasime koostöös EJLga. Kokku osales festivalil 35 tüdrukut. Lisaks tutvustasime klubi uut identiteeti, mängisime sõprus- ja võistlus­mänge ning katsime koos COOPi tordiga pidulaua.Lisaks korraldame võistlusi erinevatele sihtgruppidele. Näiteks on tavaks saanud jalgpallivõistlus festivali Hiiumaa Homecoming esinejate ja meie jalgpallurite vahel.Alanud aastal osaleme Eesti meistrivõistlustel esmakordselt FC Hiiumaa nime all III liiga läänetsoonis esindusmeeskonnaga, U16, U14, U12, U10 vanuseklassis kahe võistkonnaga ning U17 eliitliiga koosseisus Läänemaaga.Korraldame Hiiumaa meistrivõistlused jalgpallis nii meestele kui naistele ning ka koolinoortele. Koostöös Eesti jalgpalli liiduga korraldame kaks jalgpallilaagrit kokku sajale lapsele. Aasta lõpus korraldame nn puuriturniiri noortele ja täiskasvanutele. Osaleme Eesti maavõistluste sarjas, korraldame Hiiumaa-Saaremaa maavõistluse nii naistele kui meestele. Osaleme EJL saali­jalgpalli aastalõpu turniiril. Lisaks korraldame ühislaagrid koos Kohila Püsivuse ja teiste huvitatud klubidega.Aasta lapsevanema tiitli sai Holger Sepma ema Talvi Kuimets, kes ei jäta ühtegi mängu vahele ning elab kaasa olenemata sellest, milline võistkond Hiiumaa eest jalgpallimurule jookseb.Aasta spordiperekonna tiitel läks perekonnale Platov, kes igal mängul kaasa elamas täiskoosseisus.Aasta eraisikust toetaja tiitel läks Tiit Värvale, kes alati kaasa mõtlemas, kuidas leida rahastust keerulisemates olukordades või auhindu auhinnalauale.Aasta treeneri tiitel läks täna Austraalias toimetavale Andreas Peetrele, keda kõik pikisilmi tagasi ootavad.Parima noormängija tiitel läks Kermo Platovile, parima naismängija tiitli viis koju Kersti Riil, parima värava autor oli Aivo Jõeleht, parima suhtumise tiitli pälvis kõikidel mängudel osalenud Timo Vares. Kohusetundlikkuse eripreemia läks Tanel Kleele.Suurimad tänusõnad lähevad kõikidele meie toetajatele ja lapsevanematele – ilma teieta ei saaks me kõiki neid eelpoolnimetatud tegusid ellu viia.Oleme õnnelikud kui Hiiumaa noored ja lapsed veedavad rohkem aega palliplatsidel kui nutiseadmetes ning saame selleks anda oma panuse – selle eesmärgi nimel tegutseme edasi. Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Sildid: Hiiumaa Jalgpall, klubi