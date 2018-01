Hiiumaa vald alustas tööd

Vallavanem Reili Rand ütles, et esimene töönädal Hiiumaa vallas on kulunud uue töökorralduse sisseseadmiseks, kuna 1. jaanuarist hakkas lõplikult toimima uus omavalitsus­korraldus. Tööd alustasid kuus uut ametiasutust: Hiiumaa vallavalitsus ning Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Kärdla ja Pühalepa osavallavalitsus.“Seega jätkub töö kõigis vallamajades ning Kärdla keskväljaku vallamajas tegutsevad nii Hiiumaa vallavalitsus kui Kärdla osavallavalitsus,” selgitas Rand.Osavaldade moodustamisega said volitused osavallakogud ning kolm alustanud osavallavanemat Käinas, Emmastes ja Pühalepas. “Kärdla ja Kõrgessaare osavallakoguga on plaanis kohtuda jaanuari esimeses pooles, et arutada võimalikke osavallavanema kandidaate,” lisas vallavanem.Hiiumaa vallas on kokku 73,05 teenistuskohta, neist täitmata kümme. Aasta jooksul väheneb vallavalitsuse koosseis viie ametikoha võrra, lisaks kahele tähtajalisele lepingule koondatakse kolm kohta. Seega on 2019. aasta alguseks Hiiumaa valla ja osavaldade struktuuris 68 teenistuskohta, varem oli neid neljas omavalitsuses 70,85.Enamik valla teenistujaid jätkab senistel töö- ja ametikohtadel. Lisaks on välja kuulutatud avalikud konkursid Kärdla ja Kõrgessaare osavallavalitsuste ehitusspetsialisti ametikohale ning Hiiumaa vallavalitsuse haridus- ja kultuuri­osakonna juhataja, ühistranspordi- ja teedespetsialisti ning projektijuht-riigihangete spetsialisti ametikohale.Toimib ka valla uus koduleht aadressil vald.hiiumaa.ee, mida pidevalt täiendatakse. “Sealt saab ka infot kõikide käimas olevate konkursside ning juba tööpostil olevate inimeste kohta,” viitas vallavanem.Valla teenistujatega saab kontakti meiliaadressidel: eesnimi.perekonnanimi@hiiumaa.ee ning endistel telefoninumbritel. Sujuvaks üleminekuks on kasutusel ka endised meiliaadressid.