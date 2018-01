Hiiumaa rahvaarv kasvas esimest korda pärast 23aastast kahanemist

Võrreldes mulluse 1. jaanuariga oli tänavu aasta alguse seisuga Hiiumaale registreeritud 30 inimest enam, märkimisväärselt suur oli ka positiivne rändesaldo.Tänavu 1. jaanuari seisuga elas siseministeeriumi rahvastikuregistri andmetel Hiiumaal 9580 inimest, aasta varem oli see näitaja 9550.Juba teist aastat järjest oli rändesaldo positiivne: mullu tuli Hiiumaale elama 76 inimest rohkem kui saarelt lahkus, 2016. aastal oli rändesaldo pluss 25.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Võrreldes mulluse 1. jaanuariga oli tänavu aasta alguse seisuga Hiiumaale registreeritud 30 inimest enam, märkimisväärselt suur oli ka positiivne rändesaldo.

Sildid: rahvaarv, rändesaldo