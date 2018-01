Hiiumaa parim naissportlane Eesti viies

Pia Hanslep

Hiiumaa aasta naissportlase tiitli pälvinud Kristina Joarand oli nädalavahetusel võistlustules kergejõustikuklubi Hiiker egiidi all Tallinna Lasnamäe kergejõustiku­hallis, kus toimusid Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlused mitmevõistluses.U18 vanuseklassis oli kavas viis ala: 60 meetri tõkkejooks, kõrgushüpe, kaugushüpe, kuulitõuge ja 800 meetri jooks.Tõkkejooksus jooksis Kristina end 16 võistleja seas ajaga 10,05 sekundit 11. kohale. Võrdluseks võitja Lilian Turbani aeg 9,02 sekundit. Kõrgushüppes oli Kristina tulemus 1,53 meetrit ja seitsmes koht. Võitja Lilian Turban hüppas 1,71 meetrit. Peale kaht ala oli Joarannal kokku 1358 punkti ja kokkuvõttes kaheksas koht.Kuulitõukes parandas Kristina oma tulemust iga katsega ja parimaks oligi viimane tõuge, 9,76 meetrit. See oli ühtlasi Joaranna isiklik rekord ning tõi talle kaheksanda koha, mis omakorda lisas kontole514 punkti. Kaugushüppes jäi tema parimaks tulemuseks 4,97 meetrit ja pluss 551 punkti ning 800 meetri jooksus tuli ta kolmandaks ajaga 2.37,54.Kokkuvõttes saavutas treener Toivo Pruuli õpilane väga tubli viienda koha, kogudes 3024 punkti, mis on ka Joaranna isiklik rekord. Võitjaks krooniti Lilian Turban Nõmme kergejõustikuklubist 3760 punktiga.Hiiumaa spordikoolis treeniv Kristina kommenteeris ise oma tulemust: “Tõkete aeg oleks võinud natukene parem olla. Kui enne starti proovisin tõkkeid, siis tuli väga hästi välja, aga stardi ajaks oli närv nii suur, et ei tulnud kahjuks nii hästi välja kui proovis. Samuti tuli kõrgus seekord raskelt – hüppasin kõik kõrgused üle teisel katsel. Ütleks, et polnud lihtsalt kõrguse tunnetust sees. Aga isegi kui on tegelikult hästi läinud, leiab alati midagi, mida oleks võinud paremini teha. Kokkuvõttes jäin nii punktisumma kui kohaga väga rahule.”Kristi LinkovHiiumaa spordikool