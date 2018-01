Hiiumaa liinil veeti 240 000 sõidukit

OÜ TS Laevad teenindas mullu kahel laevaliinil kokku 2,23 miljonit reisijat ja vedas üle mere 950 000 sõidukit.

Aasta varasemaga võrreldes kasvas kõige rohkem, 15 protsenti Hiiumaa liinil üle veetud sõidukite arv ehk üle veeti 240 000 sõidukit. Reisijaid oli Hiiumaa liinil 7 protsenti rohkem.

Võrreldes 2016. aastaga kasvas Saaremaa ja Muhumaa liinil nii reisijate kui sõidukite arv 8 protsenti ehk üle veeti 1,66 miljonit reisijat ja 710 000 sõidukit.

Võrreldes 2016. aastaga kasvas kahel liinil kokku aastaga teenindatud reisijate arv 8 protsenti ja üleveetud sõidukite arv 9 protsenti.

“Märgatavalt kasvanud reisijate arv näitab, et reisijad hindavad kvaliteetset üleveoteenust ning seda, et kasvupotentsiaali on ka edaspidi,” kommenteeris OÜ TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel.

