Hiiu Autotransil sai täis 20 tegevusaastat

Anu ja Urmas Pielbergi pereette­võttega alustamise ajendiks oli pere soov teenida tulu ja ehitada kodu. Nüüd on ettevõttes 41 töötajat ja eelmise aasta käive ulatus 1,7 miljonini.OÜ Hiiu Autotrans alustas 23. jaanuaril 1998, kuid päris algus oli 1. oktoobril 1996, kui Urmas Pielberg alustas füüsilisest isikust ettevõtjana transporditeenuse pakkumisega.





Autor: Jaanus Kõrv

