HIIGlased said kooliõhkkonna kahe aastaga valmis

Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa ütles kooli teisel sünnipäeval, et kaks esimest aastat on kulunud kooli käimapanemiseks ja õhkkonna kujundamiseks ja seni on läinud kõik paremini kui ta oleks osanud oodata.Reedel tähistas Hiiumaa gümnaasium, mille hellitusnimeks lühend HIIG kultuuri­keskuses oma teist sünnipäeva. “Selleks, et üks kool saaks niisuguseks nagu ta tahab, kulub tavaliselt aastakümneid, aga ma tahan öelda, et ei kulu – HIIG on kahe aastaga saanud nii­suguseks kooliks, nagu mina olen seda ette kujutanud,” ütles Eesmaa oma peo­kõnes.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: hiig, Hiiumaa gümnaasium, kool, sünnipäev