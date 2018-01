Hiidlased sõidueksami läbimisel Eesti edukaimad

Maanteeamet võttis mullu vastu 36 355 sõidueksamit, millest 59 protsenti moodustasid korduseksamid. B-kategooria sõidueksameid võeti vastu 26 815 ja edukalt sooritas selle 43 protsenti juhikandidaatidest.

Hiiumaal on sõidueksami läbimise protsent kõrgeim Eestis. 196 eksami teinust läbis selle koguni 85,71 protsenti. Saarlastest läbis eksami näiteks 984st 68,5 protsenti ja Harjumaal oli sõidueksami sooritajate protsent 39,7. Teooriaeksami läbis Hiiumaal 286st eksamitegijast 63,7 protsenti, Saaremaal ja Harjumaal oli eksami sooritanute osakaal vastvalt 69,9 protsenti ja 68,4 protsenti.

Autokool valmistab juhikandidaadi ette iseseisvalt ja ohutult liikluses hakkama saamiseks, kuid hea tulemuse saavutamiseks peab juhikandidaat ka ise õppima. Sõidueksam annab hinnangu õppeprotsessi tulemuslikkusele.

Alates 2017. aasta juulist viis maanteeamet sisse muudatuse, kus Bkategooria sõidueksamile registreerimisel hakati eelistama esmakordselt eksamile tulijaid ning kordus­eksami sooritamise võimalus tekkis juhikandidaadil üldjuhul kuu möödudes. Kui muudatuse alguses läbis Bkategooria sõidu­eksami vaid 39 protsenti juhikandidaatidest, siis detsembris oli läbisaanute arv tõusnud 50 protsendile.

Kuna tulemused on paranenud ja lisasõidutunde võetakse rohkem, otsustas maanteeamet, et alates veebruarist saab juhikandidaat sooritada korduseksami vabade aegade olemasolul kaks nädalat pärast eelneva eksami eba­õnnestumist.

Sildid: maanteeamet, sõidueksam