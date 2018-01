Enne Pariisi käi ära Nuustakul!

No kuis küll sedasi on läinud, et terve Otepää kõrgustik mu jaoks siiamaani valge laiguna püsinud? Haanja mägedes käidud küll ja küll, ent Otepää kandist on seni kõik teed kaarega mööda viinud.Nüüd lõpuks, mullu viinakuul, sai see tükk siiski ära tehtud. Ajendiks väga hea põhjus: seal kõrgustiku lõuna­nõlval pidada kasvama üks sajandi­vanune valgepöögi­mets.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Tapio Vares Tapio Vares | Hiiu Leht

Nüüd lõpuks, mullu viinakuul, sai see tükk siiski ära tehtud. Ajendiks väga hea põhjus: seal kõrgustiku lõuna­nõlval pidada kasvama üks sajandi­vanune valgepöögi­mets. No kuis küll sedasi on läinud, et terve Otepää kõrgustik mu jaoks siiamaani valge laiguna püsinud? Haanja mägedes käidud küll ja küll, ent Otepää kandist on seni kõik teed kaarega mööda viinud.Nüüd lõpuks, mullu viinakuul, sai see tükk siiski ära tehtud. Ajendiks väga hea põhjus: seal kõrgustiku lõuna­nõlval pidada kasvama üks sajandi­vanune valgepöögi­mets.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: nuustaku, Otepää, valgepöögimets