Emmaste päevakeskust renoveeriti 55 000 euro eest

Homme kell 13 avatakse kümme­kond aastat tühjalt seisnud Emmaste päevakeskus. Eakate tegevus koliti toona sealt noortekeskusesse, sest päevakeskuse hoone oli amortiseerunud.Emmaste osavallavanem Hergo Tasuja ütles neljapäeval Hiiu Lehele, et remont hoones on nüüdseks valmis ja alustati mööbli paigaldusega. Remondi käigus renoveeriti hoone seinad, põrand, vannituba, paigaldati soojustus ja ehitati uued ahjud. Ruumid muutusid seeläbi avaramaks ja valgemaks. Ettevõtmise kogumaksumus oli 55 000 eurot ning seda rahastati nii laenu abil kui valla omapanusega.Peale remonti hakkavad päevakeskuses taas toimuma eakate kogunemised, võimlemistunnid ja huvitegevus. “Loodan, et uus maja liidab piirkonna eakaid senisest enam ja annab uut indu,” ütles Tasuja ja lisas, et kõik eeldused selleks on loodud.Emmaste osavalla töötaja Liia Rulli sõnul on päeva­keskuse remont koos Leisu endise koolimaja ruumide renoveerimise ja valla uue bussi hankimisega üks tema kolmest suurest soovist, mille täitumist ta on aastaid oodanud. “Ja nüüd tõi jõuluvana justkui kõik kolm korraga,” oli Liia Rull rõõmus.KÄROLYN KONGI