Elering võib rajada teise Väikese väina merekaabli

Elering on rahastuse saamise korral nõus leidma alternatiivi Väikese väina planeeritult allesjääva õhukaabli asendamiseks.

“Maa- ja eriti merekaabel on mitmeid kordi kallim kui õhuliin. Elektrivõrgu arendamise maksab kinni iga elektri­tarbija võrguteenust kasutades. Aga kui oleme valmis ühiskonnana rohkem panustama rahaliselt või leiame koostöös teiste osapooltega alternatiivse rahastusviisi, on Eleringil olemas valmisolek ja võimekus see töö ette võtta,” ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ajalehele Meie Maa.

Nimelt avaldasid Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa valla­vanemad muret Väikese väina tammil kulgeva õhuliini tõttu hukkuvate lindude pärast. “See on väga suureks ohuks väinas peatuvatele ja pesitsevatele veelindudele, eriti suurematele rändlindudele,” teatasid vallavanemad Madis Kallas, Raido Liitmäe ja Reili Rand kirjas riigi­ametitele ja ministeeriumidele.

Praegu ühendavad Muhumaad ja Saaremaad kaks õhukaablit, mis paiknevad samadel mastidel. Elering on välja kuulutanud hanke ühe merekaabli rajamiseks hinnanguliselt 8 miljoni euro eest, millega asendataks üks õhukaabel. Teine õhukaabel on planeeritud töösse jätta.

Hiiu Leht kirjutas 2016. aasta kevadel, et Euroopa mastaabis oluline Käina lahe–Kassari maastikukaitseala on elektriliinidest ümbritsetud ning luiged ja teised suured linnud hukkuvad kõrgepingetraatidesse lennates. Samal sügisel pani Elektrilevi 1,5 kilomeetrit suurtele lindudele ohtlikku 10kilovoldist õhuliini kaablisse.

