Eesti hümni seaduse eelnõu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu.

Eelnõu eesmärk on kehtestada hümn kui üks riigi sümboleid seadusega ning määrata kindlaks hümni kasutamise kord. Seadusega kinnitatakse Eesti Vabariigi hümniks “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”.

Kui Eesti Vabariigi sümbolid – lipp ja riigivapp – ning nende kasutamise kord on kehtestatud seadustega, siis hümn on jäänud seaduse tasemel määratlemata. Koos vapi ja lipuga antakse eelnõuga hümnile ametlik staatus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Autor: Hiiu Leht Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi hümni seaduse eelnõu.

Eelnõu eesmärk on kehtestada hümn kui üks riigi sümboleid seadusega ning määrata kindlaks hümni kasutamise kord. Seadusega kinnitatakse Eesti Vabariigi hümniks “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”.

Kui Eesti Vabariigi sümbolid – lipp ja riigivapp – ning nende kasutamise kord on kehtestatud seadustega, siis hümn on jäänud seaduse tasemel määratlemata. Koos vapi ja lipuga antakse eelnõuga hümnile ametlik staatus. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sildid: eesti hümn