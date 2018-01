Coopi tühjendusmüük tõi hullud päevad

Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Mitmed ostjad said tõeliselt nostalgilise elamuse suures rahvahulgas kaupa haarates ja meeletult pikkades kassasabades seistes. Tihedamatel päevadel ei suutnud ülemise korruse kassad ostjaid teenindada ja järjekordade lühendamiseks suunasid müüjad ostjad alumise, toidu­poe kassadesse. Keskväljaku Konsumi teise korruse remondi­eelne tühjendusmüük põhjustas Hiiumaal enne­nägematu ostu­huvi – kaupluse käive kasvas enam kui kümme korda.Mitmed ostjad said tõeliselt nostalgilise elamuse suures rahvahulgas kaupa haarates ja meeletult pikkades kassasabades seistes. Tihedamatel päevadel ei suutnud ülemise korruse kassad ostjaid teenindada ja järjekordade lühendamiseks suunasid müüjad ostjad alumise, toidu­poe kassadesse.

Sildid: coop, konsum, tühjendusmüük