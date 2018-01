Bussiga sõites peab kinnitama turvavöö

Kolmapäeval juhtus Harjumaal Ardus traagiline bussi­õnnetus, milles sai viga 15 reisijat. Esialgsetel andmetel ei olnud enamikul bussis viibijatel turvavöö kinnitatud.“Ka bussis peab olema turvavöö kinnitatud. Mida rohkem on sõidukis kinnitamata inimesi ja ruumi liikumiseks, seda suuremad on vigastused nii turvavööga kinnitamata reisijal endal kui ka kaasreisijatel, kellele ta otsa paiskub,” selgitab maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.





Autor: Kaasautor politsei

Sildid: buss, turvavöö