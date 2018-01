Arenduskeskust juhib Remmelg

Eile asus esimest päeva tööle Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg (34), kellele sihtasutust Tuuru juhtinud Aivi Telvik (54) senitehtu üle annab.SA Hiiumaa Arenduskeskus nõukogu esimees Omar Jõpiselg ütles, et kahe viimasena sõelale jäänud kandidaadi seast valiti Hiiumaa arenduskeskust juhtima Liis Remmelg, kellega nädala algul sõlmiti juhatuse liikme leping.





Autor: Harda Roosna Liina Siniveer | Hiiu Leht

