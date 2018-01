Alkoholiaktsiisi vähendati kolmele protsendile

Valitsuskoalitsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusega vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning kuni kuue protsendise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi selleks aastaks planeeritud aktsiisitõusu. Aktsiisi­määrade muutmise tulemusel kasvab toodete keskmine hind kuue protsendi asemel kolm protsenti.

“Varem kavandatud mahus aktsiisitõus oleks toonud kaasa liialt suuri riske piirikaubanduse kasvu ja eelarve alalaekumise osas,” ütles rahandusminister Toomas Tõniste, lisades, et suur piirikaubandus, mis viib raha Eestist välja, ei ole Eesti majandusele kasulik.

Uue seaduse kohaselt 1. veebruarist jõustuv kange alkoholi aktsiisimäär on oluliselt madalam eelmise valitsuse selleks aastaks algselt ettenähtud aktsiisimäärast. Ka õlle aktsiisimäär on alates 1. veebruarist väiksem, kui varem kavandati.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 50 ja vastu oli 32 riigikogu liiget. Jürgen Ligi (RE), Martin Helme (EKRE) ja Andres Herkel (VA) ütlesid, et nende fraktsioonid seadust ei toeta, kuna aktsiisi tuleks langetada, mitte tõsta.

