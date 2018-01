Algasid Hiiumaa Kaubamaja renoveerimistööd

Keskväljaku Konsumist saab peale renoveerimist Hiiumaa Kaubamaja ja kolmas hoone saarel, kus olemas lift.Uue aasta esimesel tööpäeval algasid Kärdla kesk­väljaku äärse Hiiu Konsumi hoone trepikojas ja teisel korrusel renoveerimistööd, mis päädivad kahe kuu möödudes Hiiumaa Kaubamaja avamisega.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Uue aasta esimesel tööpäeval algasid Kärdla kesk­väljaku äärse Hiiu Konsumi hoone trepikojas ja teisel korrusel renoveerimistööd, mis päädivad kahe kuu möödudes Hiiumaa Kaubamaja avamisega. Keskväljaku Konsumist saab peale renoveerimist Hiiumaa Kaubamaja ja kolmas hoone saarel, kus olemas lift.Uue aasta esimesel tööpäeval algasid Kärdla kesk­väljaku äärse Hiiu Konsumi hoone trepikojas ja teisel korrusel renoveerimistööd, mis päädivad kahe kuu möödudes Hiiumaa Kaubamaja avamisega.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kaubamaja, renoveerimistööd