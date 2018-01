Algas koostöö laste ujuma õpetamiseks

Sel nädalal jõuavad kõikidesse esimeste klassidega koolidesse pakid, mis sisaldavad ujumismütse lastele, infovoldikuid lapsevanematele ja plakateid kooli seinale – Eesti ujumisliidu ja päästeameti eestvedamisel algab lastele ujumisoskuse õpetamine.

Autor: Harda Roosna erakogu



