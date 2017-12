Volikogu rahuldas vaide ja teeb uue enampakkumise

Teisipäevasel volikogu istungil tunnistas Hiiumaa valla volikogu kehtetuks Hiiu vallavolikogu otsuse müüa Luidjal asuv Haavalauka talu kinnistu kunagiste omanike lapselapsele Signe Voolainele ja rahuldas sellega teise maja osta soovija Martin Keskküla vaide.

Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht



Sildid: Haavalauka talu, Luidja, pakkumine, volikogu