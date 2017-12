Volikogu istungid uuest aastast veebis

Uuest aastast tahab Hiiumaa vald hakata volikogu istungitest tegema veebis otseülekandeid.

Volikogu esimees Aivar Viidik ütles, et on püüdnud istungitel otsustatut operatiivselt kajastada ülevaadetes, mis postitatakse valla kodu­lehele.

Volikogu opositsiooni liige Artur Valk leiab, et koalitsiooni koostatud istungi ülevaated näitavad tihti vaid ühe osapoole vaadet asjale. “Sellepärast ongi kiiremas korras vajalik korraldada, et valla kodulehel oleks voli­kogu istungi käiku ilma emotsioonideta kirjeldav ülevaade, kust selgesti jälgitav, kuidas, mis kaalutlustel ja millise enamusega otsused sünnivad ning millised seisukohad konkureerisid,” ütles Valk.

Valk kritiseeris valla­valitsust, öeldes, et senise kahe kuu jooksul on avalikkuse teavitamine volikogu ja ka komisjonide tööst olnud küündimatu: “Hoolimata sellest, et lubati avatud valitsemist, kogukondade kaasamist, eri huvigruppidega arvestamist.”

Hiiu Lehele ütles Viidik, et volikogu istungite otseülekanded tahetakse uuest aastast teha internetis vaadatavaks. Selleks, et istungid veebi jõuaks, on volikogul enne vaja võtta vastu otsus ja panna veebiülekanded kirja ka volikogu kodukorda. Seejärel saab tegeleda tehniliste detailidega.

“Näiteks on vaja muuta mööbli paigutust, et volinike paiknemine oleks kaamerale jälgitav. Sedagi peab arvestama, et volikogu istungid toimuvad vahel ka Hiiumaa teistes paikades peale Kärdla,” selgitas volikogu esimees.

Lisaks otseülekandele on vaja kõvakettaruumi arhiiviks, et istungite salvestused oleksid ka järelvaadatavad.

Millal ja kuidas veebi­ülekanded täpselt teoks saavad, on esialgu siiski lahtine. Valla ITspetsialist Märt Saar ütles, et see sõltub sellest, millal teeb volikogu otsuse lisada ülekandevõimalus oma kodukorda. Seejärel tuleb otsustada, milline tehniline lahendus valitakse ja kuidas seda rahastatakse. Üks võimalus on kasutada Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel ja ASi Andmevara poolt välja töötatud veebipõhist tarkvaralahendust VOLIS.

Seni, kuni volikogu istungitest otseülekannet pole, kutsub vallavolikogu esimees huvilisi istungeid kohapeale jälgima.

Peep Lillemägi

Autor: Peep Lillemägi Uuest aastast tahab Hiiumaa vald hakata volikogu istungitest tegema veebis otseülekandeid.

Volikogu esimees Aivar Viidik ütles, et on püüdnud istungitel otsustatut operatiivselt kajastada ülevaadetes, mis postitatakse valla kodu­lehele.

Volikogu opositsiooni liige Artur Valk leiab, et koalitsiooni koostatud istungi ülevaated näitavad tihti vaid ühe osapoole vaadet asjale. “Sellepärast ongi kiiremas korras vajalik korraldada, et valla kodulehel oleks voli­kogu istungi käiku ilma emotsioonideta kirjeldav ülevaade, kust selgesti jälgitav, kuidas, mis kaalutlustel ja millise enamusega otsused sünnivad ning millised seisukohad konkureerisid,” ütles Valk.

Valk kritiseeris valla­valitsust, öeldes, et senise kahe kuu jooksul on avalikkuse teavitamine volikogu ja ka komisjonide tööst olnud küündimatu: “Hoolimata sellest, et lubati avatud valitsemist, kogukondade kaasamist, eri huvigruppidega arvestamist.”

Hiiu Lehele ütles Viidik, et volikogu istungite otseülekanded tahetakse uuest aastast teha internetis vaadatavaks. Selleks, et istungid veebi jõuaks, on volikogul enne vaja võtta vastu otsus ja panna veebiülekanded kirja ka volikogu kodukorda. Seejärel saab tegeleda tehniliste detailidega.

“Näiteks on vaja muuta mööbli paigutust, et volinike paiknemine oleks kaamerale jälgitav. Sedagi peab arvestama, et volikogu istungid toimuvad vahel ka Hiiumaa teistes paikades peale Kärdla,” selgitas volikogu esimees.

Lisaks otseülekandele on vaja kõvakettaruumi arhiiviks, et istungite salvestused oleksid ka järelvaadatavad.

Millal ja kuidas veebi­ülekanded täpselt teoks saavad, on esialgu siiski lahtine. Valla ITspetsialist Märt Saar ütles, et see sõltub sellest, millal teeb volikogu otsuse lisada ülekandevõimalus oma kodukorda. Seejärel tuleb otsustada, milline tehniline lahendus valitakse ja kuidas seda rahastatakse. Üks võimalus on kasutada Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel ja ASi Andmevara poolt välja töötatud veebipõhist tarkvaralahendust VOLIS.

Seni, kuni volikogu istungitest otseülekannet pole, kutsub vallavolikogu esimees huvilisi istungeid kohapeale jälgima.

Peep Lillemägi

Sildid: otseülekanne, veebis, volikogu