Vanaproua müristas Soome juubeli auks

Tegelikult kutsutakse hellitavalt Vanaprouaks – Wanha rouva – Soome pealinnast Helsinkist 8 km kaugusel väikesaarel Kuivasaaril paiknevat 12tollist kahe toruga suurtükitorni, mis valmis aastal 1934.

Kuivasaari on endiselt Soome kaitsejöududele kuuluv ala, olgugi et juba rohkem rannakahurväe muuseum, kuhu erilubadega ekskursioonegi korraldatakse.





Sildid: soome 100, vanaproua